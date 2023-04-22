banner38

Depreme dair son rakamlar açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 50 bin 783'e yükseldi.

Gündem 22.04.2023, 14:26
Depreme dair son rakamlar açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Soylu, afetin başından itibaren Adalet Bakanlığı, savcılıklar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, jandarma ve kaymakamlıklar tarafından bu konuda tespitler yapıldığını anlattı.

Ayrıca bölgede köylerde hayatını kaybedip, ilçenin savcısından ve ilgili kişisinden ölüm raporu almadan gömülenlerin de bulunduğunu dile getiren Soylu, yine bölgede hayatını kaybedenlerin arasında göçmenlerin de bulunduğunu kaydetti.

Soylu, hayatını kaybeden göçmen sayısının 7 bin 302 olduğunu belirterek, "Şu ana kadar hayatını kaybeden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ölüm tescili yapılan kişi sayısı şu an 50 bin 783. Bunlar nüfus tescili yapılanlar. Kimliklendirme çalışmaları devam edenlerin toplamı ise 985. Şu anda bu 985'in içerisinde de kayıp olarak arananlar var. Yani aileleri müracaat etmişler 'Ben hala bulamadım.' diye. Büyük oranda bu sayının içindedir bunlar." bilgilerini verdi.

Deprem sırasında birkaç yerde yangın çıktığını, bununla ilgili yaşamını yitirenlerin olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, kimliklendirme çalışmaları devam eden 985 kişinin içinde yabancıların da bulunduğunu aktardı.

Soylu, kimliklendirme yapılırken İdlib, Afrin, Cerablus, Azez, Mare'den müracaat edenlerin DNA örneklerinin alındığını belirterek, "Burayla beraber kıyas etmeye, karşılaştırmaya çalışıyoruz. Yani bu 985'in hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Bunların içerisinde yabancı vatandaşlar da var. Yalnız yaşayanlar da var. Hiçbir yakını olmayanlar da var. Kimsesizler de var. Onun için DNA da alamadıklarımız var." diye konuştu.

Soylu, kayıp vatandaşlarla ilgili, "Kayıp müracaatı şu anda toplam 297. Bunların 30'u 0-6 yaş, 20'si 7-12 yaş, 36'sı ise 13-17 yaş aralığında. Kayıp olanların 86'sı çocuk. Diğerleri de erişkin." dedi.

"57 bin enkazın 50 bini bitti"

Bakan Soylu, Deprem bölgesine 81 ilden 85 milyon vatandaşın yardım götürdüğünü, devletin orada olduğunu, herkesin büyük bir gayret gösterdiğini dile getirdi.

Bölgede şu anda enkaz kaldırma çalışmalarının AFAD'ın kontrolünde ve valilerin koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden Soylu, "57 bin enkazın 50 bini bitti 11 bölgede. Onun da büyük bölümü Hatay'da. Bayrama kadar bitireceğimizi söylemiştik. Onun da büyük bölümü Hatay'da. Acil yıkılacak binaların tamamı bitti. 10 gün içerisinde de ağır hasarlı binaların yıkımına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Hatay'ı ayrı bir şekilde görmeleri gerektiğini, orada 3 bine yakın makine çalıştığını, çok sayıda kamyonun sefer yaptığını ancak ağır hasarlı binaların önemli bir bölümünün kaldırılmasının 3-3,5 ayda, diğer vilayetlerde de tamamen bitirmiş olacaklarını sözlerine ekledi.

#deprem
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 69
2. Fenerbahçe 28 63
3. Beşiktaş 29 59
4. A.Demirspor 29 54
5. Başakşehir 28 45
6. Trabzonspor 29 45
7. Kayserispor 29 45
8. Karagümrük 28 40
9. Konyaspor 29 39
10. Sivasspor 29 34
11. Kasımpaşa 29 33
12. Antalyaspor 28 33
13. Alanyaspor 29 32
14. Ankaragücü 28 31
15. İstanbulspor 28 28
16. Giresunspor 28 27
17. Gaziantep FK 28 25
18. Ümraniye 28 23
19. Hatayspor 28 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 31 66
2. Rizespor 31 60
3. Pendikspor 31 57
4. Eyüpspor 32 57
5. Sakaryaspor 32 55
6. Göztepe 31 53
7. Bodrumspor 31 52
8. Keçiörengücü 31 50
9. Bandırmaspor 31 50
10. Manisa FK 31 48
11. Boluspor 31 47
12. Tuzlaspor 31 34
13. Altay 32 32
14. Altınordu 31 32
15. Erzurumspor 31 30
16. Gençlerbirliği 31 28
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 31 17
19. Yeni Malatyaspor 32 16
Takımlar O P
1. Arsenal 32 75
2. M.City 30 70
3. M. United 30 59
4. Newcastle 30 56
5. Tottenham 31 53
6. Aston Villa 31 50
7. Brighton 29 49
8. Liverpool 30 47
9. Fulham 31 45
10. Brentford 31 43
11. Chelsea 31 39
12. Crystal Palace 31 36
13. Wolves 31 34
14. Bournemouth 31 33
15. West Ham United 30 31
16. Leeds United 32 29
17. Everton 31 27
18. Nottingham Forest 31 27
19. Leicester City 31 25
20. Southampton 32 24
Takımlar O P
1. Barcelona 29 73
2. Real Madrid 29 62
3. Atletico Madrid 29 60
4. Real Sociedad 29 51
5. Real Betis 30 48
6. Villarreal 29 47
7. Athletic Bilbao 29 43
8. Osasuna 30 41
9. Rayo Vallecano 29 40
10. Girona 29 38
11. Mallorca 29 37
12. Celta Vigo 29 36
13. Sevilla 29 35
14. Cadiz 30 32
15. Real Valladolid 29 32
16. Getafe 29 31
17. Almeria 29 30
18. Espanyol 30 28
19. Valencia 29 27
20. Elche 29 13
banner23