Depremden sonra heyelan meydana geldi
5.1 büyüklüğünde depremle sallanan Erzurum'da Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan oldu.
Gündem 19.11.2021, 16:37
Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem yakın kentler Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.
Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü.
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