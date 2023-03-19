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Depremde son durumu Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gündem 19.03.2023, 02:03
Depremde son durumu Fuat Oktay açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depermlerde hayatını kaybedenlerle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Fuat Oktay, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tüm şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı ile sabır diledi.

Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, tüm afet alanlarında, bakanları, belediye başkanları, kamu kurumları ve STK'leriyle her türlü problemi gidermek için canla başla çalıştığını belirten Oktay, "Deprem felaketleri nedeniyle 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Oktay, sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Adıyaman ve Şanlıurfa'da AFAD, jandarma, emniyet ve TSK personelinin arama kurtarma faaliyetlerinde görev yaptığını, sel felaketinde 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 3 vatandaş için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Adıyaman'da elektrik kesintisi bulunmadığını, Şanlıurfa'da ise birkaç abone hariç elektriğin tamamen verildiğini aktaran Oktay, Şanlıurfa merkez şebeke suyu arıtma tesisine su sağlayan Atatürk Barajı su alma tünelindeki sorunların giderildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dün gece saat 22.00 itibarıyla şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite olarak devreye alınmış ve merkez ilçelere su verilmeye başlanmış olup, abonelerin yaklaşık yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece itibarıyla da bu bölgenin tamamına ulaşmış olacaktır.

Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir. Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın, 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası bağışçılarımız tarafından AFAD hesaplarına yatırılmıştır. İllere gönderdiğimiz ödenekler ve toplanan yardımlar afet bölgemizin yeniden ayağa kalkması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kamu kurumlarımızın planlamaları dikkate alınarak değerlendirilmekte, kullanılmaktadır. Halihazırda önceliğimiz barınma, beslenme ve şehirleri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarıdır. Asrın felaketinde vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır ve konteyner kurulumları aralıksız sürmektedir. Şu ana kadar 354 çadır kent alanları oluşturulmuştur. Bireysel talepleri ile birlikte 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde 245 konteyner kent alanı ve toplam 108 bin 155 konteyner kurulumu planlanmıştır. Şu ana kadar 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan konteynerlerde toplam 96 bin 444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır."

"Her bir vatandaşın yasalardaki hakkını kullanmasını arzu ediyoruz"

Oktay, çadır ve konteyner kentlerdeki her bir konteyner ve çadırın ikametgah olarak belirlendiğini ve ikametgah olarak tescil edildiğini bildirdi. Seçim sürecine girildiğini hatırlatan Oktay, her bir vatandaşın yasalardaki hakkını kullanmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Depremzede vatandaşların oy kullanmak için başka bir yere ikametlerini aldıklarında herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağını ve depremzede vatandaşların bulundukların yere ikametgahlarını çok rahat alabileceğini vurgulayan Oktay, "Şu ana kadar da ikametgah değişimi yapan 345 bin 97 vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde toplam 2 milyon 343 bin vatandaşa barınma hizmeti sunulduğunu aktaran Oktay, deprem bölgesine depremin yaşandığı ilk günden itibaren ısıtıcı, yatak ve battaniye dağıtımına devam edildiğini söyledi.

Oktay, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla günde 2,5 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek verildiğine işaret ederek, depremden etkilenen illerde beslenme ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm seyyar mutfakların hizmet verdiğini kaydetti.

Oktay, deprem bölgesinde ramazan hazırlıklarının devam ettiğini ve bununla ilgili çadır ve konteyner kentlerde gerekli ihtiyaçlar için çalışmaların yapıldığını belirterek, deprem bölgesindeki vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye'nin ramazan ayını tebrik etti.

Gerek selden kaynaklı hasar tespiti gerek deprem afeti sebebiyle gerekenlerin el birliğiyle yürütüldüğünü dile getiren Oktay, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin liranın depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Oktay, ailelere 15 bin lira tutarında toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin lira taşınma yardımı yapıldığını ve ödeme işlemlerinin devam ettiğinin anlatarak, şunları kaydetti:

"Psikososyal desteklerimiz, çocuklarla ilgili çalışmalarımız afetin etkisinin giderilmesine karşı çok yakinen sürdürülmektedir ve takip edilmektedir. Tüm diğer vatandaşlarımıza da bu çerçevedeki hizmetlerimiz yine psikososyal hizmetlerimiz devam etmektedir. Eğitim alanında afet bölgelerimizde 403 anasınıfı, 134 ilkokul, 176 ortaokul, 277 lise ve 59 özel eğitim okulu oluşturulmuştur. Ayrıca depremlerden etkilenen illerimizde öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hazırlık sürecine destek amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilmektedir. Deprem bölgelerinde toplam 1783 noktada farklı alanlarda kurslar devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız çadır kent ve konteyner kent alanlarında Mehmetçik Okulları ve halk eğitim kurslarımız devam etmekte, bildiğiniz gibi de Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimiz dışında tüm illerimizde normal eğitim süreci başlamıştır. Diğer illerimizle ilgili de hazırlıklar yine Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız ve yereldeki arkadaşlarımız tarafından yürütülmektedir."

İnşa edilecek yeni konutlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremden etkilenen illerde şu ana kadar 5 milyon 337 bin 674 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin 409 binanın yerinde incelendiğini ve hasar tespitlerinin yapıldığını belirterek, 876 bin 569 bağımsız bölümden oluşan 298 bin 448 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Enkaz kaldırma işleminin devam ettiğini hatırlatan Oktay, bugüne kadar enkazın yüzde 22'ye yakınının kaldırıldığını söyledi.

Oktay, acil ihtiyaç olan 75 bin köy evinin ve toplam 319 bin konutun inşasının bir yıl içinde tamamlanacağını anlatarak, çalışmalar neticesinde, toplamda 653 bin konutun yapımının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 154 alanda, 49 bin 835 metre sondajla zemin etüt çalışması yürütüldüğünü aktaran Oktay, depremden etkilenen şehirlerin ihya sürecini farklı uzmanlık alanlarından bilim insanlarının oluşturduğu heyetle gerçekleştirdiklerini aktardı.

Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başladığını, gelecek hafta itibarıyla hazırlıkları tamamlanan 20 bine yakın konutun temelinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 11 ilde eş zamanlı atılacağını bildirdi.

#Fuat Oktay
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