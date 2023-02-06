Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 121 oldu

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1121, yaralananların 7 bin 634 olduğunu açıkladı.

Tatar, 120 artçı sarsıntının olduğunu ve 2 bin 834 binanın da yıkıldığını sözlerine ekledi.