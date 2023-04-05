Depremde can kaybı sayısı yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Son duruma ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.

Sözlerini sürüdren Soylu, "Ölü sayısı şöyle tespit ediliyor. Savcılıklar, Sağlık Bakanlığı ve özelliklerde kırsalda muhtar ve jandarmanın idari tespiti sonucunda yapılıyor. Suriyeleri kardeşlerimizi Göç Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Burada tüm kurumlar işbirliği içerisinde çalışıyor. Kamuoyunu yanıltmanın ne gibi bir sonucu olabilir bizim açımızdan. Ölü sayısı ne ise onu vermeye çalışıyoruz. Depremde ölenlerin sayısını az göstermek kimin işine yarar kimin işine yaramaz. Bunlar süreci itibarsız kılabilmek için ortaya çıkan dedikodular" ifadelerini kullandı..