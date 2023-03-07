Depremde can kaybı sayısı 46 bini aştı
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 46 bini aştı.
Gündem 07.03.2023, 00:24 07.03.2023, 00:26
Türkiye'yi derinden sarsan büyük depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı, depremin üzerinden bir ay geçmesine karşın hala artıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 bin 104 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından depremlerde yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verdi.
Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.
Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır" sözlerini kullandı.
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