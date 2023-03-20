Depremde can kaybı 50 bini aştı
Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğu açıklandı.AFAD
Gündem 20.03.2023, 15:09
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi
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|26
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|16
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|27
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|P
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|26
|68
|2. Real Madrid
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|26
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|27
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