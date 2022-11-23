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Deprem yönetmeliği can kaybını engelledi

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yaşanan yıkımın ardından, kentte konutların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmesi ve eski binaların güçlendirilmesi bugün yaşanan depremde can kaybının önüne geçti.

Gündem 23.11.2022, 09:02
Deprem yönetmeliği can kaybını engelledi

Düzce'de, Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer kurumların iş birliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 1999 depreminin yaraları büyük oranda sarıldı. TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından yıkımın yaşandığı Düzce'de, deprem yönetmeliğine uygun binlerce yeni konut inşa edildi.

Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi.

Asrın felaketi yaşandı

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üç ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de her iki afette toplam 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

Kentte, aradan geçen 23 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi.

Yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun olması için titiz çalışmalar yürütülen kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

Deprem döneminde Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce, 9 Aralık 1999'da Bolu'dan 6 ilçeyle beraber ayrılarak il statüsüne kavuştu ve 170 bin olan nüfusunu aradan geçen 23 yılda 400 bini geçti.

Maksimum kat yüksekliği zemin artı dört

Kentte, yüksek katlı konut inşaasına müsaade edilmiyor. Düzce'de maksimum kat yüksekliği 18 kattan zemin artı dört kata düşürüldü. Ayrıca Düzce için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlandı. 8 bölge dönüşüme tabi tutulacak alan olarak belirlendi.

"Eski, deprem görmüş binaların güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni"

Saat 04.08'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından konuya ilişkin açıklama yapan Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da depremle ilgili ilçede can kaybı olmadığını bildirdi.

Mahalleleri gezdiklerini, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Demircan, Kaymakam ve halkla birlikte meydanlarda olduklarını kaydetti.

Kentte 1999'daki depremi yaşamayan, olayın farkında olmayan gençlerde biraz panik havası olduğunu işaret eden Demircan şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın, devletimizin uygulamış olduğu deprem yönetmeliklerine uyması neticesinde binalarımızda can kaybı meydana gelmedi. Eski binaların da deprem görmüş binaların da güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni. Tekrar halkımıza, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bölgemizde, ilçemizde bize intikal eden can kaybının olmaması sevindirici. Ama gün ışıyınca zararlar nedir, devletimizin yetkilileri bunları inceler, biz de ona göre gerekli bilgileri edinmiş oluruz." 

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