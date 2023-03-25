Deprem soruşturmalarında son durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olarak 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.

Soruşturmalarda 108 müteahhit, 173 yapı sorumlusu, 18 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.