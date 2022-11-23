Deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi hayatını kaybetti

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.