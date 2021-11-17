Deprem korkusu devam ediyor
5 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'de bazı vatandaşların yaşadıkları korku sebebiyle evlerine giremediği aktarılıyor.
Gündem 17.11.2021, 22:04
Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı.
Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.
Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.
Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.
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