Deprem: Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya'da yıkılan binalar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

GAZİANTEP'TE 6,4'LÜK DEPREM

Bu depremden 9 dakika sonra merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

AA: DİYARBAKIR'DA BİR BİNA ÇÖKTÜ

Anadolu Ajansı, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Diyarbakır'da bir binanın çöktüğü bilgisini geçti.

Adıyaman ve Malatya'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.