Deprem: İstanbul'da da hissedildi
Karadeniz'de İstanbul'da da hissedilen 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de kaydedilen 4,4 büyüklüğündeki deprem 37,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem İstanbul'da da hissedildi
İstanbul'un birçok ilçesinde hafif hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Bazı yerlerde esnaf da tedbiren iş yerlerinin önüne çıktı.
Vali Yerlikaya, İstanbul'da deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını duyurdu
#Karadeniz #Zonguldak #Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2022
İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. pic.twitter.com/CKWreDEBAa
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
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