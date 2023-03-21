Deprem illerinde kademeli eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kapsamlı istişareler sonrası Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitim öğretim başlayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu;

Bakan Özer, şunları kaydetti;

Hatay’da 27 Mart’ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz.

Kapsamlı istişareler sonrası 4 ilde eğitim kademeli başlayacak. Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende, Doğalyol ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik, Çelikhan ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri, Hatay'da Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor.

Bu 4 ildeki diğer ilçelerde ise eğitim öğretime başlama kararını o ilin valilikleri incelemeleri sonucu belirleyecek.