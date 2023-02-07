Deprem fırsatçıları için Bakanlık harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddiaları üzerine ülke genelinde denetimlerin başlatıldığını açıkladı.
Gündem 07.02.2023, 14:14 07.02.2023, 13:21
Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti.
Bakanlık açıklamasında, "Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır.Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.
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