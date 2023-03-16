Deprem bölgesine hafta sonu uyarısı
Meteoroloji deprem bölgesine hafta sonu yağış geleceği uyarısında bulundu.
Gündem 16.03.2023, 16:44
Deprem bölgesinde yaşanan sel afetinden sonra gözler bir kez daha meteorolojiye çevrildi.
Deprem nedeniyle altyapıda oluşan hasarlar, deprem atıklarının su yollarını tıkaması gibi faktörler yüzünden oluşan su baskınlarının yeniden yaşanmasından endişe ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, hafta sonunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.
Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
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|24
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|24
|46
|4. A.Demirspor
|24
|42
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|24
|31
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|24
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
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|24
|25
|13. Ankaragücü
|23
|25
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|25
|15. İstanbulspor
|23
|24
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|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|24
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|25
|51
|2. Eyüpspor
|25
|50
|3. Keçiörengücü
|25
|46
|4. Pendikspor
|25
|44
|5. Rizespor
|24
|43
|6. Sakaryaspor
|25
|43
|7. Bodrumspor
|25
|41
|8. Manisa FK
|24
|39
|9. Göztepe
|25
|35
|10. Boluspor
|24
|35
|11. Bandırmaspor
|24
|34
|12. Tuzlaspor
|25
|28
|13. Altay
|25
|25
|14. Adanaspor
|25
|25
|15. Erzurumspor
|24
|21
|16. Gençlerbirliği
|24
|17
|17. Denizlispor
|25
|17
|18. Altınordu
|24
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|27
|48
|5. Newcastle
|25
|44
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|26
|41
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|26
|37
|11. Aston Villa
|26
|35
|12. Crystal Palace
|27
|27
|13. Wolves
|27
|27
|14. Nottingham Forest
|26
|26
|15. Everton
|27
|25
|16. Leicester City
|26
|24
|17. West Ham United
|26
|24
|18. Bournemouth
|26
|24
|19. Leeds United
|26
|23
|20. Southampton
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|25
|48
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Rayo Vallecano
|25
|35
|8. Osasuna
|25
|34
|9. Athletic Bilbao
|25
|33
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|25
|30
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Real Valladolid
|25
|28
|15. Espanyol
|25
|27
|16. Cadiz
|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|25
|25
|20. Elche
|25
|13