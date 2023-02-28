Deprem bölgesindeki 4 ilde bazı firmaların dahilde işleme izin süreleri uzatıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'daki firmaların dahilde işleme izin sürelerin 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.
Gündem 28.02.2023, 11:56
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe eklenen geçici maddeyle, depremler sebebiyle merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'da yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi-dahilde işleme izni süreleri 31 Aralık 2023'ten önce sona eren firmaların, (6 Şubat'tan önce belgede-izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bugünden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerinin süreleri, resen ilave zaman verilerek 31 Aralık 2023'e (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.
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