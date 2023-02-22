banner38

Deprem bölgesinde salgın riski "İZCİ" ile anlık takip ediliyor

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgelerinden salgın hastalık riskine karşı iletilen vaka bildirimleri ve analizleri erken uyarı sistemi "İZCİ" üzerinden anlık takip ediyor.

Gündem 22.02.2023, 13:28 22.02.2023, 14:52
Deprem bölgesinde salgın riski "İZCİ" ile anlık takip ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 10 ilde halk sağlığını korumaya dönük önlemleri devreye alan Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalık tehdidi açısından ön plana çıkan bağırsak enfeksiyonları, bulaşıcı sarılık, ateşli döküntülü hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları gibi risklere karşı halkın yoğun yaşadığı alanlarda tedbirler uyguluyor.

Bu kapsamda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü öncülüğünde çadır kentlerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, toplu alanların dezenfekte edilmesi, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması, köylerde sağlık taramalarının yapılmasının yanı sıra su kaynaklarına yoğun klor verilmesi, bölgede farklı noktalardan su örneklerinin toplanması, şüpheli ishal vakalarının düzenli takip edilmesi, bölgeye kuduz ve tetanos aşılarının dağıtılması gibi çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Depremlerden etkilenen il ve ilçelerde saha epidemiyologlarından oluşan ekipler, salgın hastalık riskine karşı numune toplayıp düzenli analiz ediyor.

Analizler "İZCİ" sistemi üzerinden anlık takip ediliyor

Deprem bölgelerinden alınan bulaşıcı hastalık verileri ve yapılan analizler, Bakanlığın oluşabilecek salgınları izlemek amacıyla bir süre önce hayata geçirdiği bulaşıcı hastalık sürveyans ve erken uyarı sistemi "İZCİ" üzerinden anlık takip ediliyor.

Vaka bildirimlerinin elektronik ortamda anlık yüklenebildiği sistemle, bulaşıcı hastalıkların yayılımı takip edilerek tehdit oluşturan durumlarda gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması sağlanıyor.

Salgın hastalık saptanmadı

Bakanlık, ayrıca depremden en çok etkilenen bazı illerde elektrik kesintisi ve internet sorunları nedeniyle İZCİ'ye veri aktaramayan sağlık birimleri için de farklı bir izleme sistemi oluşturdu. Bu yolla da verilerin sisteme alınması sağlandı.

Bu kapsamda alınan veriler ve yapılan analizler sonucunda şu ana kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadı.

Deprem bölgesindeki şebeke sularına yoğun klorlama

Uzmanlar sudan bulaşabilecek hastalıklara karşı 10 ilde şebeke sularını da sürekli takip ediyor. Şehirlerde suya yoğun klorlama yapılırken, farklı noktalardan düzenli alınan numunelerle bakiye klor ölçümleri ve mikrobiyolojik incelemeler yürütülüyor.

Afetlerden sonra görülebilecek bulaşıcı hastalıkları önlemek için kişisel hijyen, karbonmonoksit zehirlenmeleri, soğuğa karşı alınması gereken tedbirler, su dezenfeksiyonu, bit ve uyuz hastalığıyla ilgili broşürler hazırlanırken, şehirlerde uyuz tedavisi için de ilaç dağıtımı yapıldı.

Son verilere göre, 6-17 Şubat arasında deprem bölgesinde 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapılırken bakiye klor yüzde 81,54 oranında uygun olarak saptandı. Mikrobiyolojik incelemelerde ise halk sağlığı laboratuvarlarında analizi tamamlanan 2 bin 632 su örneğinden yüzde 77'si "mikrobiyolojik olarak uygun" şeklinde raporlandı.

Olası risklere karşı çadır kentlerde içme suyu paketli olarak dağıtılırken, tankerle gelen kullanma suları da düzenli klorlanıyor. Bölgede döküntülü hastalık, akut bağırsak enfeksiyonları açısından salgın durumunun söz konusu olmadığı ifade ediliyor.

Bakanlık, depremden etkilenen illerde çadır kentler ve hastanelerde, çocukluk çağı aşılamalarına ilişkin de çalışmaları yürütüyor.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23