Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde yağış beklenmiyor. Gelecek haftalarda, ise sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün sıfırın altında 2, en yüksek 6 derece, yarın sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cumartesi günü en düşük 1, en yüksek 9 derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 0, en yüksek 12 derece, yarın en düşük 0, en yüksek 11 derece, cumartesi ise en düşük 1, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, yarın en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 9 derece, cumartesi en düşük 1, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının gece en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2 derece, yarın en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 3 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece, yarın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece, cumartesi günü en düşük 2, en yüksek ise 10 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 6 derece, yarın en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece, cumartesi en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 14, yarın en düşük 2, en yüksek 14, cumartesi ise en düşük 4, en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece, yarın ve cumartesi ise en düşük sıfırın altında 5, en yüksek olarak da cuma günü 7, cumartesi ise 8 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıvcaklıkları, yarın en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cumartesi ise en düşük 3, en yüksek 10 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 13, yarın en düşük 2, en yüksek 14 derece, cumartesi günü ise en düşük 3, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.