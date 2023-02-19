Deprem bölgesinde artçı sarsıntı 6 binin üzerine çıktı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var." açıklamasında bulundu.