Deprem bölgesi için 'ek ders' kararı
Depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyenler, görevlerini yapmış sayılacak ve ek ders ücreti alabilecek.
Gündem 24.02.2023, 09:56 24.02.2023, 10:19
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ders ve ek ders saatlerine ilişkin yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Kararıyla, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal ilan edilen illerdeki ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda olanlar, il valiliklerince tespit edilip, görevini yapmış sayılacak.
Düzenleme ile, ek ders ücretinden de yararlanabilecekler.
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