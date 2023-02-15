Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 bin 908 vatandaştan 1383'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 5 bin 525’i taburcu edildi.
Gündem 15.02.2023, 08:37 15.02.2023, 09:05
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklar ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
5 bin 525 depremzede taburcu edildi
Şu ana kadar kente getirilen 6 bin 908 yaralıdan 5 bin 525’i taburcu edilirken, 1383 depremzedenin tedavileri devam ediyor.
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