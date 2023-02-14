Deprem bölgelerinde hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında tutuklamalar

Cumhuriyet başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 248 olayla ilgili 175 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 102'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Söz konusu suçlara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.