Deprem Akkuyu NGS'de hasara yol açmadı
Kahramanmaraş merkezli deprem, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde herhangi bir hasara neden olmadı.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından Akkuyu NGS projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Zoteeva, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Depremde zarar görenlere her türlü desteğin sağlanacağını aktaran Zoteeva, şunları kaydetti:
"Çalışanlar arasında şu an deprem bölgesinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenler yapılmaktadır. Akkuyu Nükleer'in acil durum birimleri olan Mobilizasyon Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durum Koruması Birimleri, Türkiye'deki acil durum merkezi AFAD ile işbirliği yaparak deprem sonrası yardım için bölgeye ekipman ve personel göndermeye hazırlanmaktadır. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
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