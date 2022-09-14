Denizli'de art arda 4 deprem
Denizli’de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Gündem 14.09.2022, 08:48 14.09.2022, 08:50
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04:10’da 2.9, saat: 04:17’de 1.9, saat 04:22’de 1.6 ve son olarak saat 04:28’de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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