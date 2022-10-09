Denizlerde balık bereketi

Sektör temsilcileri, 1 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 40 günün geride kaldığı balık avı sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı Metin Akçay, bu sezonda çok yoğun bir palamutla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, geçen yıla göre 10 kata varan artış yaşandığını kaydetti.

Palamudun bir göç balığı olduğunu aktaran Akçay, "Bizim avladığımız balıkların yüzde 80'i göç balığı. Palamut da bunlardan bir tanesi. Palamut normalde Karadeniz'den başlar, Akdeniz'e açılır ve okyanuslara kadar gider. Her yıl aynı şekilde geri de dönmez. Bu yıl dönüş dönemine denk geldiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Akçay, şu anda palamut fiyatlarının geçen yıl ile hemen hemen aynı olduğunu belirterek, "1-1,2 kilogram gelen palamutlar 40-50 TL, 500-600 gram gelenler ise 20-30 TL arasında satılıyor. Giderlerimiz artmasına rağmen geçen yıl ile aynı fiyatlar var. Kırmızı eti ve tavuk etini düşündüğümüzde balık çok uygun kalıyor." dedi.

"Hamsi ve lüferde de bolluk bekliyoruz"

Metin Akçay, şu anda en çok palamut çıktığını, Marmara Denizi'nde yoğun ve bol hamsi bulunduğunu ancak henüz istenilen büyüklüğe gelmediğini söyledi.

Lüfer balığının ekim sonu gibi çıkmasını beklediklerini aktaran Akçay, "Lüferin daha 15-20 gün vakti var. Hamsinin de hemen hemen o civarda... Bu ay sonu ve kasım gibi palamuttaki gibi hamsi ve lüferde de bolluk bekliyoruz. Bollukla birlikte bu iki balıkta da fiyatlar geriye gelecektir." dedi.

"Desteklerin artmasını istiyoruz"

İSKOMDER Başkanı Akçay, balıkçıların giderlerinin çok arttığını, özellikle akaryakıt masraflarının önemli bir gider kalemini oluşturduğunu belirterek, "Günlük 100 bin TL harcayan tekneler var. Aynı şekilde işçi giderleri ve ağ fiyatları da arttı. Mazot fiyatlarında destek oranı şu anda düşük kalıyor. Bunun artırılması halkımızın da uygun rakamlı balık yemesini sağlar." şeklinde konuştu.

Gelecek yıl da denizlerde bol mahsul olması için belirlenen boydan kısa balıkların tutulmaması çağrısında bulunan Akçay, özellikle sezon dışında kaçak avcılıkla mücadele etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Kışın tüketmek için dolaba palamut koyun"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal da balıkçıların bu yıl palamuttan yana işlerinin yolunda gittiğini söyledi.

"'Şu anda palamutta geçen yıla göre 10 kata varan bolluk yaşanıyor' denilmesi bile eksik kalır. Yer yer 10 katı aşan bir bereket var." ifadesini kullanan Kartal, palamutta bu şekilde ekim sonuna kadar bolluk beklediklerini ifade etti.

Kartal, "Hamsi şu anda istediğimiz boyda değil. Büyümesini bekliyoruz ancak büyümeyebilir de... Havaların soğumasıyla diğer balık türlerinde hareketlilik yaşanacaktır." diye konuştu.

Palamudun fiyat açısından da avantajlı olduğuna işaret eden Kartal, "Ekonomik şartlara göre palamudun fiyatı uygun. Tüketicilere palamut alıp dolaplarının dondurucu kısmında saklamalarını ve kışın tüketmelerini öneriyorum. Çünkü palamut dolapta 2-3 ay beklemeye uygun bir balık türü." ifadelerini kullandı.