Denizde görülen kirliliğin müsilaj olmadığı anlaşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da aldıkları numunelerde müsilaj bulgusuna rastlamadı.
Gündem 25.04.2022, 21:43
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Marmara'da çeşitli noktalarda deniz yüzeyinde görülen kirlilik üzerine sahil kesimi ve açık denizden numuneler aldı.
Yapılan incelemeler sonucu numunelerde henüz bir müsilaj tespitine ulaşılmadığını belirten yetkililer, bunun müsilajın oluşmayacağı anlamına gelmeyeceğine, denetim ve izlemelerin artırıldığına, sürecin titizlikle takip edildiğine dikkati çekti.
Öte yandan, ekiplerin sahil ve denizlerin yanı sıra kanalizasyon sistemleri, atıksu arıtma sistemleri, organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerindeki denetimleri de sürüyor.
Kaynak: AA
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