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Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Bazı seferler iptal oldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gündem 24.02.2022, 06:05
Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Bazı seferler iptal oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Bu sebeple deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.00 Yalova-Pendik, 07.00 Pendik-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik- Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.00 Pendik-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 14.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 16.00 Yalova-Pendik, 16.00 Pendik-Yalova, 17.00 Yalova-Pendik, 18.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik, 20.00 Pendik-Yalova.

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Narlı-Marmara ve Narlı- Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında, yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de seferler yapılacak, diğer planlı tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılacak.

Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerinin gün içerisinde netlik kazanacağı açıklandı.

Denizlere "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği beklenen rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği öngörülen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de yarın öğle saatlerinde kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda da rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#İstanbul
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