"Demokrasi Dışı Girişimlere Karşı Direniş: Türkiye Örneği" paneli düzenlendi

Belçika'da "Demokrasi Dışı Girişimlere Karşı Direniş: Türkiye Örneği" konulu panel düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedefinin doğrudan millet olduğu vurgulandı.

"Terörist bir darbe girişimi gördük"

Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz şunları söyledi:

"15 Temmuz'a geldiğimiz zaman, biz müdahaleci ve konvansiyonel olmanın ötesinde terörist bir darbe girişimi gördük. Neden terörist? Geçmişteki darbeler ve darbe girişimleri devleti hedef aldılar, siyasetçileri tutukladılar, radyoyu, televizyonu medyayı susturdular. İletişimi kestiler."

"15 Temmuz'da gösterilen direniş tüm dünyaya anlatılmalı"

Panelde üzerinde durulan bir diğer konu ise Türk halkının darbelere karşı duruşuydu.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"2016 darbe girişimi karşısında Türk milletinin gösterdiği direnç, Türk kurumlarının başta Meclisimiz ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün halkın her bir ferdinin nasıl bir direniş gösterdiği ve kendi iradesini nasıl kazandığını bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor."

Panelde Doç. Dr. Hüseyin Aydın da konuşma yaptı.

15 Temmuz'daki hain girişime milletin demokrasi olgunluğuyla cevap verdiğinin altı çizildi.