Demirtaş'tan muhalefete 'bir olalım' çağrısı: Ortak aday belirlemezsek trajedi yaşanır

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden muhalefete mesaj yollamaya devam ediyor.

DEMİRTAŞ'TAN MUHALEFETE YENİ MESAJ

T24'e yazdığı mektupta muhalefete çağrıda bulunanDemirtaş, seçimlerde ortak bir aday etrafında birleşilmemesinin 'trajedi' yaratacağını söyledi

"BUNU YAPMAMALARI HAZİN OLUR"

Demirtaş, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının 'trajik ve hazin' olacağını şu sözlerle anlattı:

"Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."