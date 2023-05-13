Demirtaş teröristler için "evlatlarımız" dedi

Terör suçlarından tutuklu olan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenen HDP mitinginde Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu için oy istedi. Hapisteki PKK'lılar lehine sloganların atıldığı mitingde konuşan Başak Demirtaş, öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti. Demirtaş, "Evlatlarımızın kemiklerini bir torbada kucağımıza verenleri tarihi bir dersle siyasetin çöplüğüne nasıl atacağımızı biliyorsunuz" dedi.

Tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP mitinglerinde terör örgütü elebaşları lehine sloganların eşliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemeye devam ediyor.

Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenen HDP mitinginde bir kez daha hem HDP'ye hem Kılıçdaroğlu için oy istedi. Burada yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz eden Demirtaş, skandal ifadelere yer verdi. HDP'lilere seslenen Demirtaş şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın kemiklerini bir torbada kucağımıza verenleri tarihi bir dersle siyasetin çöplüğüne nasıl atacağımızı biliyorsunuz"