banner38

Demirören'in Ziraat kredisi'nin sonuçları açıklandı

Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi Sayıştay raporu açıklandı. Raporda, kredinin ödemesinde sorun çıktığı, kredi teminatında gösterilen 22 adet gayrimenkulun bankaya devrinin yapıldığı belirtildi.

Gündem 21.12.2021, 08:33
Demirören'in Ziraat kredisi'nin sonuçları açıklandı

Demirören ve Ziraat Bankası'na ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Son olarak, Sayıştay denetçilerinin Ziraat Bankası 2020 yılı denetim raporunda Demirören’in kredisiyle ilgili son durum da aktarıldı. 

Denetçiler, “medya sektöründe faaliyet gösteren bir şirket” olarak tanımladıkları kredi olayında verdiği ayrıntılar Demirören’i işaret etti. 

22 ADET GAYRİMENKULUN DEVRİ 

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, Sayıştay raporunda, kredinin ödemesinde sorun çıktığı, kredi teminatında gösterilen 22 adet gayrimenkulun bankaya devrinin yapıldığı belirtildi. Gayrimenkullerle ilgili hazırlanan ekspertiz raporunda, devredilen yerlerin satışlarının çok zor olduğu belirtildi. 

Sayıştay raporunda şu satırlar yer aldı: 

“Firma ile ilgili olarak Banka tarafından hazırlanan 17.03.2021 tarihli Grup Analiz Raporu’nda ‘Grubun satın alma ve aktif fonlamasında kullandığı YP bazlı banka kredileri önemli ölçüde kambiyo zararına yol açmaktadır. Son yıllarda YP kurunun yukarı yönlü ivmesi gelir tablosu dengesini oldukça olumsuz etkilemesi nedeniyle yüksek dönem zararları oluşmuştur. Banka ilişkileri ise genel anlamda çatı şirketin kullandığı kredi aktarımları ve reel sektör şirketlerinden kullanılan fonların etkinliğindedir. Grubun finansal ihtiyaçların artması nedeniyle söz konusu şirketlerden de önemli düzeyde borçlanılmıştır. Dönemler boyunca yüksek düzeyde oluşan kambiyo ve finansman giderleri sonrasında oluşan zararların etkisiyle özkaynaklar negatif seyretmektedir. Önümüzdeki süreçte YP kurunun seyri kambiyo yapısına nakit akışa yön vermekle birlikte finansman yükünün taşınamaz olduğu görülmektedir denilerek Firma kredilerinin geri ödemelerinde yaşanan risk ortaya konulduğu gibi sürdürülemez bir finansman yükünün olduğu tespiti yapılmıştır."

YIL YIL MİLYONLARCA ZARAR

17 Mart 2021 tarihli Firma Analiz Raporunu da aktarıldığı Sayıştay raporunda, firmanın son üç yıldaki mali durumu özetlendi. Buna göre 2018’de 405,2 milyon TL, 2019 yılında 740,8 milyon TL, 2020 yılında ise 790 milyon TL faaliyet zararı ile yılların kapandığı kaydedildi. 

Raporda, “2020 yıl sonu itibarıyla 6.5 milyar TL negatif özsermaye ile çalıştığı tespit edilmiştir. Grup firmaları birlikte değerlendirildiği söz konusu zararlar sonucu öz kaynakların tamamı yitirildiği gibi, yabancı kaynaklara sirayet eden zararlar çok daha yüksek boyuttadır” ifadeleri yer aldı. 

GÜNCEL RİSK MİLYARLARCA LİRA

Sayıştay’ın raporunda Demirören’le ilgili şu tespitler yer aldı:

“Haziran 2021 itibarıyla Firmanın Bankada 827,7 milyon ABD Doları ve 930,6 milyon TL anapara, faiz ve komisyon riski bulunmaktadır. Kredilerin teminatında gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri yanında, yaklaşık 864 milyon TL ekspertiz değerli gayrimenkuller üzerinde 1. Dereceden ipotek, 2,5 milyar TL’lik marka rehni ve 50.8 milyon TL değerinde makine ve ekipman rehni vardır. Teminatların toplam değeri 3.4 milyar TL olup, 391,9 milyon ABD Doları karşılığı olup risk teminat dengesi %50’den düşük seviyededir.

Firmanın güncel memzuç riski iki bankada olmak üzere toplam 10.8 milyar TL olup bankanın payı %71 seviyesindedir. 

Söz konusu kredileri 2019 yılında 1.8 milyar TL tutarındaki varlık borç takası ile birlikte yeniden yapılandırılmasına rağmen, Firmanın içinde bulunduğu sürdürülemez finansman yükü nedeniyle geri ödemelerinde aksama yaşanmaktadır. 

Firma 09.09.2020 tarihinde Banka nezdinde finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuştur. Denetim tarihi itibarıyla Banka riski 7.7 milyar TL’ye ulaşan ve Bankanın 2020 yılı toplam yakın izlemedeki kredilerinin %19’unu oluşturan Firma kredisi, bir danışmanlık firması tarafından hazırlanan fizibilite raporu doğrultusunda değerlendirilme sürecinde olup yakın izleme hesaplarında tutulmaktadır.”

CHP’Lİ SÜMER’DEN TEPKİ

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sayıştay raporunu işaret etti. Sümer, şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçiyi kalkındırsın diye kurulan Ziraat Bankası'nın ne hale geldiğini Milletimizin takdirine bırakıyorum.

Çiftçinin 1000 lira borcu için evine haciz gönderen Ziraat Bankası'nın Tüpçüye verip geri alamadığı miktara bakın.”

Kaynak: Sözcü

Yorumlar (0)
banner35
4
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8