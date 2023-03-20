Demirören AVM borç karşılığında gitti
İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM, şirketin borçları karşılığında bankaya devredildi.
Gündem 20.03.2023, 19:46
Demirören grubuna ait Demirören AVM, ödenmemiş banka borçları nedeniyle DenizBank’a devredildi.
İstanbul'un en kalabalık noktalarından Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Demirören AVM, Emirates NBD iştirakı Denizbank A.Ş.'ye devredildi.
Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; Emirates NBD iştirakı Denizbank A.Ş., Demirören Holding’in borçları karşılığında 19 bin metrekarelik İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Demirören AVM’yi devraldı.
Demirören 2021’de yarısından fazlası Ziraat Bankası ile olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırması için görüşmelere başlamıştı.
Ziraat ve gayrimenkul iştirakı da Demirören’e ait arsa ve binayı devralmıştı.
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