DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' hakim karşısında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güler ve avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanık Güler'e söz verdi.

Güler, savunmaya yönelik avukatıyla görüşemediğini belirterek, sonraki celsede savunma yapmak istediğini bildirdi. Sanık avukatı da müvekkiliyle görüşemediğini belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Cumhuriyet savcısı da sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesini için müzekkere yazılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve müvekkilinin talebi doğrultusunda savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar sanığa süre verdi.

Sanık Güler'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

- Soruşturmanın geçmişi

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki" kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti. Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenmişti.

Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan iddianame hazırlamıştı.