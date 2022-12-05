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DEAŞ'ın sözde sorumlusuna ağırlaştırılmış müebbet istendi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Güler hakkında hazırlanan mütalaada, sanık için "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Gündem 05.12.2022, 12:48
DEAŞ'ın sözde sorumlusuna ağırlaştırılmış müebbet istendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa açıklandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkında mütalaayı sunması için Cumhuriyet Savcısı Emre Giray Görmez'e söz verdi.

Mütalaaya göre Güler, Afganistan'da radikal gruplara katıldı, bir süre sonra Türkiye'ye dönünce yasa dışı faaliyetleri nedeniyle tutuklandı.

Tahliye edildikten sonra yasa dışı yollardan Suriye'ye geçen ve silahlı terör örgütü DEAŞ'a katılan Güler, 2014'te örgütte sözde askeri birlik sorumluluğuna getirildi.

Kendisine bağlı yaklaşık 150 örgüt mensubu bulunduğu tespiti yapılan Güler, Suriye'nin Tel Hemis ve Tel Brak bölgesinde girdiği çatışmalarda bacağından yaralandı.

İyileştikten sonra DEAŞ'ın hastane güvenlikçisi olarak örgütsel faaliyetini sürdüren Güler, 2017'de sözde Türkiye vilayeti şura heyetinde görevlendirildi, bir yıl sonra da sözde "Türkiye emiri" olarak atandı.

Bu dönemde Türkiye'ye yönelik eylemler planlayan Güler, DEAŞ üst yönetimine bağlı oluşturulan Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren faruk ofisinin kurulmasıyla sözde Türkiye vilayeti ve faruk ofisinin finans sorumlusu oldu.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

DEAŞ'ın Türkiye'ye karşı yaptığı ve yapmaya çalıştığı eylemlerde karar merciinde bulunması nedeniyle Güler'in "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçunu işlediğine dikkat çekilen mütalaada, bu kapsamda sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ayrıca "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 8 yıl 5 aydan 26 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen Güler'in, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı istendi.

Sanık Güler ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

#deaş #Kasım Güler
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