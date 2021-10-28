DEAŞ'a yönelik operasyon: 28 gözaltı
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişi yakalandı.
Gündem 28.10.2021, 10:50
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesince, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları yapıldı.
Bu kapsamda çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinde eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 33 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Firarilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
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