DEAŞ'a eş zamanlı operasyon
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a 4 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Gündem 29.10.2021, 18:00
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.
Geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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