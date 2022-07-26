DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak
Anayasa Adalet Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
Gündem 26.07.2022, 23:29
TBMM Hazırlık Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sundu.
Karma Komisyon bugün Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplanmıştı.
Komisyon, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
Süreç nasıl ilerleyecek?
Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.
Kaynak: TRT Haber
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