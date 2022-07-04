DBP'li Aydeniz'in fezleke süreci işliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi hazırlık komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in fezlekeleri için mesaisini sürdürüyor.

İstanbul'daki izinsiz gösteri sırasında polise yumruk atan Aydeniz hakkında hazırlanan 5 dokunulmazlık dosyası inceleniyor. Komisyon, Salihe Aydeniz'in savunmasını alacak.

Bugün DBP'li vekilin yazılı savunması için toplanılacak ancak Aydeniz'in yazılı savunmasını yapması beklenmiyor. Salihe Aydeniz yarın sözlü savunma için komisyona gelebilir.

DBP'li vekilin karma komisyonda toplam 77 fezlekesi bulunuyor. İncelenecek 5 dosyada; terör örgütü propagandası, kamu görevini yaptırmamak için direnme, fiziki ve sözlü şiddette bulunma gibi suçlamalar yer alıyor.

Hazırlık komisyonu, 1 aylık çalışmanı sonunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma komisyonda ele alınacak. Karma komisyondan da aynı yönde karar alırsa nihai oylama Genel Kurul'da yapılacak.

Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılabilecek. Böylece yargılama süreci de başlayacak.