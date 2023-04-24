Davutoğlu'na toplu istifa şoku, AK Parti'ye dönüyorlar

Seçimlere bir aydan daha az bir zaman kala siyasi partiler arasında hızlı bir geçişkenlik yaşanmaya başladı.

Özellikle de AK Parti'den ayrılan isimlerin kurduğu partilerde yaşanan istifalar artış gösterdi. İstifa edenlerin tekrar eski partileri AK Parti'ye dönüş yapması ise şaşırtmadı.

AVCILAR İLÇE TEŞKİLATI İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDI

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Şahin ile 20 partili, törenle AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı'ndaki törende Şahin'e rozeti, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından takıldı. AKP Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu da diğer katılımcılara rozetlerini taktı.

Törende konuşan Şahin, içeriden ve dışarıdan Türkiye üzerine oynanan oyunları gördüğünü ve bu vebalin parçası olmak istemediğini dile getirdi. Şahin, 2,5 yıldır Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Vatan, millet bizim en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi teferruattır. Bütün koltukları, makamları bir kenara bırakır, gereğini yaparız. Biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

DİCLE İLÇE TEŞKİLATI İSTİFA EDEREK AK PARTİ'YE KATILDI

Gelecek Partisi Dicle ilçe teşkilatı başkanıyla birlikte istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Gelecek partisi Dicle İlçe Başkanı Mehmet Baran Aydın ve yönetimi partilerinden istifa ederek kutlu davamızda bizlere ortak olmak için AK Parti'ye katıldılar.

MALATYA İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Uçkan, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Gelecek Partisi'nde Malatya İl Başkanı olarak görev yapan Ahmet Ercan Uçkan, yazılı açıklamasında, 3 yıldır görev yaptığı partisinde son 1.5 yıldır Malatya İl Başkanlığı görevini genel merkezin talebi doğrultusunda ifa etiğini belirtti.

Kuruluştan bu yana süregelen ve başta insan kaynağını yönetme ve insan tercihleri noktasındaki hatalar silsilesinin milletvekili adayları listelerinin açıklanmasıyla ayyuka çıktığını dile getiren Uçkan, şunları kaydetti:

"Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini göstererek partimizi ittifaktaki diğer partilere ezdirmiştir. Birtakım kifayetsiz muhterislerin el üzerinde tutulduğu süreçlere hep birlikte şahit olurken bir gün bu adaletsiz parti içi yönetimin değişeceğine yönelik umudumuzu hep diri tutmaya çalıştık. 'Küçük olsun benim olsun' zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz. Adalet ve liyakat özlemiyle çıktığımız bu yolun sonu maalesef bizler için büyük bir hüsran olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının Eylül ayından itibaren yürüttüğüm Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı görevimin yanı sıra Parti Yönetim Kurulu üyeliği ve Gelecek Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."​​​​​​​