Daum'dan kötü haber
Eski Alman teknik direktör Christoph Daum'un uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Gelen son habere göre, Daum fenalaşarak yoğun bakıma alındı.
1994-1995 sezonunda Beşiktaş'ı 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli Alman teknik adam Christoph Daum'dan kahreden haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü teknik adamdan gelen kötü haber futbolseverleri üzüntü içerisinde bıraktı.
Ekim ayında sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Daum, kansere yakalandığını açıklayarak "rutin muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde halktan ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Jorge Jesus ve futbolcularıyla bir araya gelen Daum'dan kötü haber geldi.
Alman teknik direktör Christoph Daum’un yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Alman televizyon kanalı RTL’in haberine göre bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki çalıştırıcı, New York’ta yoğun bakıma kaldırıldı.
Kanalın röportaj yapmak için ulaşmaya çalıştığı Christoph Daum’un “Ne yazık ki şu anda New York’ta bir hastanede yoğun bakımdayım. O nedenle şimdilik sizinle görüşmem imkansız” dediği belirtildi.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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|35
|52
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|35
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|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
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|36
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|4. M. United
|35
|66
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|Takımlar
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|P
|1. Barcelona
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