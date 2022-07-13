Datça ve Çeşme'de yangın: Ekipler seferber oldu

Muğla Datça'daki yangın öğle saatlerinde Kocadağ sırtlarında başladı. İlk müdahale 14 dakikada yapıldı.

10 uçak, 16 helikopterle sarp arazideki yangına havadan müdahale edildi.

107 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle yaklaşık 600 personel de yerleşim bölgelerine ilerleyen alevleri durdurmaya çalıştı.

Aydın, Denizli ve Manisa'dan takviye ekipler Datça'ya gönderildi. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgedeki kuvvetli rüzgar ekiplerin işini güçleştiriyor.

İzmir'de makilik alanda yangın

Datça'da alevlerle mücadele sürerken, İzmir Çeşme'den de yangın ihbarı geldi.

Makilik alanda çıkan yangın, rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanlara ve İzmir-Çeşme otoyolunun kıyısına kadar ulaştı. Otoyolun bazı kesimleri ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, yangının ormana ve rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanlara sıçramaması için büyük çaba harcıyor.

OGM: Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin açıklama yapıldı.

Datça'daki yangına 10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 151 arazöz, 26 iş makinesi ve 811 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Çeşme'deki yangında ise 2 uçak, 6 helikopter, 47 arazöz, 11 iş makinesi ve 330 personelin görev yaptığı duyuruldu.

Bakan Koca: Datça'da toplam 76 sağlık personeli görevlendirilmiştir

Twitter hesabı üzerinden Datça'daki yangına ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede 16 ambulans ve 9 UMKE Timi ile toplam 76 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı:

"Yangından etkilenen 4 kişinin tedavisi yapılmıştır. Halen devam eden yangının en az zararla, bir an önce söndürülmesini ümit ediyoruz."