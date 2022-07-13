Datça'da orman yangını: Gece görüşü olan helikopterler kullanılacak

Muğla Datça'daki öğle saatlerinde Kocadağ sırtlarında başlayan yangına müdahale sürüyor.

İlk müdahalenin 14 dakikada yapıldığı yangına 10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 151 arazöz, 26 iş makinesi ve 811 personel ile müdahale ediliyor.

Aydın, Denizli ve Manisa'dan takviye ekipler Datça'ya gönderildi. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgedeki kuvvetli rüzgar ekiplerin işini güçleştiriyor.

Bakan Kirişci'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, gece görüşü olan helikopterlerin Datça'da kullanılacağını ve test edileceğini duyurdu.