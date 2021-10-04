Datça'da deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde 4,3 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Gündem 04.10.2021, 17:24
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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