Datça açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 12.08.2022, 07:38 12.08.2022, 08:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 05.47'de ve 12.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 26.54 kilometre olarak ölçüldü.
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