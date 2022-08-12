Datça açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 05.47'de ve 12.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 26.54 kilometre olarak ölçüldü.