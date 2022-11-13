Datça açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Gündem 13.11.2022, 09:53
Deniz yüzeyinin 78,1 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 239.73 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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