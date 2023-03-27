Darbecilere "paşalarımız" diyen Karamollaoğlu tepki çekti
28 Şubat'ın darbeci askerlerine "paşalarımız kandırıldı" şeklinde ifadeler kullanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu tepki çekti.
Gündem 27.03.2023, 10:22 27.03.2023, 10:27
Darbeci askerler için, "paşalarımız" ifadesi kullanan SP Genel Başkanı Temal Karamollağlu'na tepki gösterildi.
Partisinin il başkanları toplantısında önceki yaptığı konuşmada 28 Şubat sürecine de değinen Karamollaoğlu, neredeyse 28 Şubat darbesinin, "Kudretli paşaları" için ağlayacaktı.
"Paşalarımız kandırıldı. Şimdi hepsi hapiste. Ben üzülüyorum" şeklinde ifadeler kullanan Temel Karamollaoğlu'nun bu ifadeleri tepki çekti.
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