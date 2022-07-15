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"Darbe teşebbüsüne kalkışacak alçaklar karşılarında Türk halkını bulacaktır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bundan sonra darbe teşebbüsüne niyetlenecek ve kalkışacak hain alçaklar, daima karşılarında Türk halkını bulacaktır" dedi.

Gündem 15.07.2022, 10:52
"Darbe teşebbüsüne kalkışacak alçaklar karşılarında Türk halkını bulacaktır"

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz’da Türk yargısı darbeye ve darbecilere ilk defa biat etmemiş, hukuk kılıcı ile darbenin ve darbecilerin karşısında demokrasi, milli irade ve hukuk devletinden yana bir duruş sergilemiştir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanet olduğunu belirtti.

15 Temmuz ihanetini, bu ihaneti yapan hainleri ve onlara destek verenleri asla unutmamak, unutturmamak gerektiğini kaydeden Bozdağ, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk halkının Cumhurbaşkanı'na, Meclisine, hükümetine, iradesine, Anayasasına ve demokrasisine ölümüne sahip çıktığını belirtti.

Türk halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısına uyup ölümüne bir kurtuluş ve istiklal mücadelesi verdiği, bilumum düşmanları yendiği ve büyük zaferler kazandığı gibi aradan geçen yaklaşık 100 yıl sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyduğunu, birlik olduğunu, darbe teşebbüsüne karşı ölümüne bir mücadele verdiğini anlatan Bozdağ, bu mücadele sonucunda hem darbe teşebbüsünün engellendiğini hem de TSK içinde darbeye teşebbüs eden FETÖ'nün teröristleri ile darbe teşebbüsüne destek veren ülkeler ve karanlık güçlerin mağlup edildiğini aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Gazi Meclis, milli iradenin tecelligahı ve milletin kalbi olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurtuluş mücadelesi yıllarında dahi bombalanmayan TBMM, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında hain FETÖ'cü teröristler tarafından bombalandı. 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüne karşı Türk halkı tankların altına yattığı, göğsünü açıp kurşunlara koştuğu, bomba ve kurşun yağmuru altında mücadele ettiği gibi onların temsilcisi milletvekilleri de Mecliste ölümü göze aldı ve atılan bombaların altında mücadelesini sürdürdü. Sokaklarda, caddelerde, yollarda, meydanlarda ve her yerde Türk halkını geçemeyen darbeci hain alçak FETÖ'cü teröristler, TBMM'de de milletin vekillerini geçemediler, halkı da halkın Meclisteki temsilcilerini de korkutamadılar, susturamadılar ve durduramadılar. Aksine Türk halkı ve TBMM, darbe teşebbüsünü engelledi, darbeye teşebbüs eden hain alçakları, onlara destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri de yendi. TBMM ikinci defa 'Gazi' vasfını kazandı. Ölümü göze alıp bombalar altında darbe teşebbüsüne karşı direnen ve mücadele eden Gazi Meclisin şerefli bir üyesi olmayı nasip eden Rabb'ime sonsuz şükrediyorum."

- "Türkiye’de muhtıralar, darbe teşebbüsleri ve darbeler devri kapanmıştır"

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüne karşı verdiği mücadele ile Türk halkının dünya demokrasi tarihine geçecek büyük bir destan yazdığına dikkati çekti.

15 Temmuz'un, Türkiye’nin ve Türk halkının yenilmez ve geçilmez bir güç olduğunun dosta ve düşmana ilan edildiği gün olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da Türk halkı hem darbe teşebbüsüne kalkışan TSK içindeki FETÖ’cü teröristleri hem de darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi. 15 Temmuz’da halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz’da verdiği mücadele ile Türk halkı demokrasi, millet, devlet ve vatan düşmanlarına en büyük darbeyi indirmiştir. 15 Temmuz’da Türk yargısı darbeye ve darbecilere ilk defa biat etmemiş, hukuk kılıcı ile darbenin ve darbecilerin karşısında demokrasi, milli irade ve hukuk devletinden yana bir duruş sergilemiştir. 15 Temmuz, Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Artık Türkiye’de muhtıralar, darbe teşebbüsleri ve darbeler devri kapanmıştır. Bundan sonra darbe teşebbüsüne niyetlenecek ve kalkışacak hain alçaklar, daima karşılarında Türk halkını bulacaktır. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyor, kahraman gazilerimize sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele eden aziz Türk milletinin her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, hepsini saygıyla anıyorum. Rabb'im bir daha aziz milletimize ve devletimize darbe, darbe teşebbüsü ve muhtıra yaşatmasın."

#darbe #15 Temmuz
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