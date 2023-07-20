Danilo Şef çalışanının saldırısına uğradı

MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Danilo Zanna, Sarıyer'deki restoranının önünde işten çıkarıldıkları öğrenilen iki çalışanının saldırısına uğradı. Danilo Zanna ile işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zanna "Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star'ın dikkat çeken jüri üyelerinden şef Danilo Zanna kendi çalışanlarının saldırısına uğradı. Danilo Zanna ile beraber bir çalışanının da darp edildiği olay Twitter'da gündem oldu.

Olay bugün öğlen saatlerinde ünlü aşçı Danilo Zanna'nın Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranının önünde meydana geldi. İddiaya göre Danilo Zanna'ya ait restoranın 2 eski çalışanı işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Danilo Zanna'nın yanına gelerek tartışma çıkardı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi. AVM'nin güvenlik görevlileri saldırıya müdahale etti.

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Saldırının yaşandığı bölgede yer alan vatandaşlar olay anınını videoya alarak sosyal medyada paylaştı.

Saldırı anı izleyenleri şoke ederken görüntüler kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna; "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" dedi.