Dağdan kaya parçaları koptu, Doğu Ekspresi ulaşımı aksadı
Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, Sarıkamış ilçesinde dağdan koparak tren rayına düşen kaya parçasının kaldırılmasının ardından yola devam etti.
Gündem 03.04.2022, 15:56
Kars Tren Garı'ndan sabah saat 08.00'de hareket eden Doğu Ekspresi'nin güzergahında yer alan Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkisindeki raya dağdan kopan kaya parçaları düştü.
Makinistin durumu erken fark etmesi üzerine seyir halindeki tren, kayaya çarpmadan durduruldu.
Ray üzerine düşen kayayı trende bulunan görevliler ve yolcular kaldırmaya çalıştı.
Bu girişimin başarısız olması sonucu halatla trene bağlanan kaya, görevlilerin de yardımıyla çekilerek raydan çıkarıldı.
Yaklaşık bir saat bölgede bekleyen tren, kayanın kaldırılmasıyla yoluna devam etti.
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